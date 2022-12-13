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58 минут назад

МВД Австрии начало операцию "Лис" по усиленной охране границы с Венгрией от мигрантов

Газета.Ru

Министерство внутренних дел Австрии начало операцию «Лис» по усиленной охране границы с Венгрией в федеральной земле Бургенланд от нелегальных мигрантов. Об этом сообщили Австрийское радио и телевидение, передает ТАСС.

МВД Австрии начало операцию "Лис" по усиленной охране границы с Венгрией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в своем обращении к сотрудникам полиции в ходе визита в Бургенланд назвал задачей полицейских «последовательно и твердо нажимать на тормоз» в отношении просителей убежища.

По словам Карнера, правоохранительным органам Австрии необходимо бороться с теми, кто занимается нелегальными перевозками людей, и «предотвращать злоупотребление убежищем».

Уточняется, что вдоль границы двух стран будут стоять совместные патрули из сотрудников австрийской и венгерской полиции. Их оснастили беспилотниками, тепловизорами и специальными автомобилями для отслеживания людей на пересеченной местности.

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