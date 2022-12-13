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47 минут назад

На Украине приняли закон о нацменьшинствах

Lenta.ruиещё 2

Верховная Рада приняла во втором и окончательном чтении закон о национальных меньшинствах. Об этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

На Украине приняли закон о нацменьшинствах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, принятие соответствующего документа было одним из условий для возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Согласно тексту законопроекта, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений, мирных собраний, мысли, слова, совести и религии. Право на участие в политической, экономической и социальной жизни, а также сохранение культурной самобытности. При этом в документе устанавливается запрет на «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и структур, создающих «позитивный образ».

В мире,Ярослав Железняк,Верховная Рада,ЕС,
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