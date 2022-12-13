Зеленский попросил выделить помощь на восстановление Украины

«Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро», — заявил глава государства в видеообращении к участникам конференции.