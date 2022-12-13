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42 минуты назад

Reuters: Канада направит $115 млн на восстановление энергосистемы Украины

Газета.Ru

Глава минфина Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава направит Киеву $115 млн на ремонт энергетической системы страны, сообщает Reuters.

Reuters: Канада направит $115 млн на восстановление энергосистемы Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, финансирование будет распределено от российского и белорусского импорта.

«Это поможет Украине обеспечить безопасность энергетической инфраструктуры и пережить предстоящую трудную зиму», — сказала Фриланд.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Киеву 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов с целью стабилизировать энергосистему Украины. Об этом глава ЕК сказала во время выступления на конференции в Париже, которая посвящена помощи Украине.

Фон дер Ляйен отметила, что светодиодные лампы и электрогенераторы поставят на Украину через создаваемый в Польше хаб, который, по ее словам, «начнет работать уже на следующей неделе».

В мире,Христя Фриланд,Еврокомиссия,ЕС,
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