Reuters: Канада направит $115 млн на восстановление энергосистемы Украины

Глава минфина Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава направит Киеву $115 млн на ремонт энергетической системы страны, сообщает Reuters.

По предварительным данным, финансирование будет распределено от российского и белорусского импорта.

«Это поможет Украине обеспечить безопасность энергетической инфраструктуры и пережить предстоящую трудную зиму», — сказала Фриланд.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Киеву 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов с целью стабилизировать энергосистему Украины. Об этом глава ЕК сказала во время выступления на конференции в Париже, которая посвящена помощи Украине.