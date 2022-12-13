Пока вы не уснули: главная проблема Киева и новая строка в платежках за ЖКУ

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На Украине назвали главную проблему Киева

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева. По его мнению, они уже восемь лет не слышали украинский язык. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «РБК – Украина».

В Госдуме прокомментировали появление новой строки в платежках за ЖКУ

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала появление в платежках за ЖКУ новой строки — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Нововведение коснется только некоторых домов, сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на предложение Украины отвести войска РФ из зоны СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил вывод войск с украинской территории до конца года, передает РИА Новости.

«Об этом не может быть и речи», - подчеркнул представитель Кремля.

СМИ: в Европе предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Официальные лица, которые представляют несколько стран Восточной Европы в Париже, решили предпринять демарш из-за позиции Франции по России. Об этом сообщает Reuters.

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

«По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

Власти: ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области

Сегодня ночью украинские военнослужащие обстреляли город Клинцы Брянской области, жертв и пострадавших нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Статус Караулова по делу о клевете изменен

Youtube / Принцип Ковалева

Статус журналиста Андрея Караулова по уголовному делу о клевете был изменен. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Теперь журналист проходит по делу, возбужденному после обращения главы Ростеха Сергея Чемезова, не как свидетель, а как подозреваемый, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

В Думе установили период выплаты накопительной пенсии

Депутаты Госдумы утвердили в третьем, окончательном чтении ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2023 год: его продолжительность составит 264 месяца. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы не диснеевский фильм»: в Аргентине отреагировали на обвинения в отсутствии чернокожих футболистов

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza шуткой отреагировала на критическую статью в американском издании The Washington Post об отсутствии в составе сборной страны на чемпионате мира по футболу в Катаре темнокожих футболистов. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Китайский автобренд Tank вышел на российский рынок