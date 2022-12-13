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1 час назад

Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Елена Прошина

Депутата левой партии «Непокорившаяся Франция» Адриана Катенана приговорили к четырем месяцам условного срока за пощечину своей жене Селин. Об этом сообщает BFMTV.

Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, Катенан дал своей жене пощечину, когда она сообщила ему о желании с ним развестись. Позже, в период с 27 августа по 24 сентября 2022 года, депутат отправлял Селин сообщения с угрозами.

Представший перед судом 13 декабря в Лилле Катенан признал свою вину в содеянном. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно. Также депутата обязали выплатить компенсацию жене в размере двух тысяч евро.

Сегодня, 13 декабря, партия «Непокорившаяся Франция» намерена рассмотреть возможность возвращения Катенана. Ранее его отстранили от работы в Нацсобрании страны на три месяца в связи с судебным разбирательством.

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