Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Депутата левой партии «Непокорившаяся Франция» Адриана Катенана приговорили к четырем месяцам условного срока за пощечину своей жене Селин. Об этом сообщает BFMTV.

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По данным телеканала, Катенан дал своей жене пощечину, когда она сообщила ему о желании с ним развестись. Позже, в период с 27 августа по 24 сентября 2022 года, депутат отправлял Селин сообщения с угрозами.

Представший перед судом 13 декабря в Лилле Катенан признал свою вину в содеянном. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно. Также депутата обязали выплатить компенсацию жене в размере двух тысяч евро.