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7 минут назад

Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать в Польшу

Lenta.ruиещё 1

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинскому лидера Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на победу в противостоянии с Россией.

Зеленскому посоветовали бежать в Польшу
Фото: ТАССТАСС

По мнению офицера, российские войска не оставляют шансов Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые несут потери и испытывают дефицит топлива и боеприпасов. Макгрегор допустил, что в ближайшее время у Киева может возникнуть ситуация, что воевать будет некому.

«Зеленскому не на что рассчитывать, кроме как на возможность бежать в Польшу, по крайней мере, пока дела не станут серьезнее», — отметил он.

Ранее Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента Джо Байдена в нежелании говорить жителям США правду об украинском конфликте. По его мнению, фатальное ослабление Москвы, на которое рассчитывал Вашингтон, стало полной противоположностью действительности, в которой Россия нарастила военную мощь.

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