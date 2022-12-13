Зеленскому посоветовали бежать в Польшу

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинскому лидера Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на победу в противостоянии с Россией.

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По мнению офицера, российские войска не оставляют шансов Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые несут потери и испытывают дефицит топлива и боеприпасов. Макгрегор допустил, что в ближайшее время у Киева может возникнуть ситуация, что воевать будет некому.

«Зеленскому не на что рассчитывать, кроме как на возможность бежать в Польшу, по крайней мере, пока дела не станут серьезнее», — отметил он.