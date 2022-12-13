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27 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Елена Прошина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карту украинского Минцифры.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что тревогу объявили практически в одно время – примерно в 15.40 по московскому времени. Жителей просят оставаться в укрытиях. Ранее звуки сирены звучали ранее в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября – после теракта на Крымском мосту. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в результате ударов по критической инфраструктуре повреждено 40% энергетической инфраструктуры. За этим последовало массовое отключение электроэнергии.

В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил сценарий полного отключения электроэнергии в стране. Однако, по его мнению, даже полный блэкаут не сподвигнет украинцев уехать из страны.

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