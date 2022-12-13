Полиция изъяла €1,58 млн в ходе обысков в Европарламенте

Полиция конфисковала €1,58 млн наличными во время обысков в Европарламенте (ЕП) по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщила во вторник бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В ходе обысков, проведенных в Европарламенте в понедельник, полиция изъяла €1,58 млн наличными", - сообщила газета.

Ранее во вторник депутаты Европарламента на сессии в Страсбурге проголосовали за снятие с должности замглавы Европарламента от фракции социалистов гречанки Евы Кайли, которая проходит одним из обвиняемых по этому делу. Ранее ее греческий адвокат заявил, что его подзащитная отвергает все обвинения в коррупции. Кайли была исключена из партии ПАСОК - "Движение перемен" по решению председателя партии Никоса Андрулакиса, в Греции наложен арест на все ее имущество и членов ее семьи, включая банковские счета.

Крупный скандал о коррупции в Европарламенте вокруг ЧМ-2022 уже получил название "Катар-гейт". Он разразился в пятницу после того, как бельгийская полиция провела серию обысков в Брюсселе в рамках крупного антикоррупционного расследования.