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14 минут назад

СМИ: полиция изъяла €1,58 млн наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции

ТАССиещё 1

Полиция конфисковала €1,58 млн наличными во время обысков в Европарламенте (ЕП) по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщила во вторник бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция изъяла €1,58 млн в ходе обысков в Европарламенте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе обысков, проведенных в Европарламенте в понедельник, полиция изъяла €1,58 млн наличными", - сообщила газета.

Ранее во вторник депутаты Европарламента на сессии в Страсбурге проголосовали за снятие с должности замглавы Европарламента от фракции социалистов гречанки Евы Кайли, которая проходит одним из обвиняемых по этому делу. Ранее ее греческий адвокат заявил, что его подзащитная отвергает все обвинения в коррупции. Кайли была исключена из партии ПАСОК - "Движение перемен" по решению председателя партии Никоса Андрулакиса, в Греции наложен арест на все ее имущество и членов ее семьи, включая банковские счета.

Полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Крупный скандал о коррупции в Европарламенте вокруг ЧМ-2022 уже получил название "Катар-гейт". Он разразился в пятницу после того, как бельгийская полиция провела серию обысков в Брюсселе в рамках крупного антикоррупционного расследования.

Помимо Кайли, были арестованы еще три человека, включая бывшего депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. В ходе обысков в их домах с пятницы по понедельник полиция нашла свыше €600 тыс. наличными. Как сообщила бельгийская прокуратура, арестованные подозреваются в выплатах крупных денежных сумм или передаче значительных подарков третьим лицам, "имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". По ее данным, арестованные действовали в интересах Катара для улучшения его имиджа в рамках подготовки к ЧМ-2022.

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