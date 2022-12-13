ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата

Страны-члены Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление. Об этом со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP) сообщает ТАСС.

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Дипломатический источник заявил изданию, что соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам.

Боснией и Герцеговиной после войны, которая длилась с 1992 по 1995 годы, управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков.