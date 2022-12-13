В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
24 минуты назад

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата

Алиса Селезнёва

Страны-члены Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление. Об этом со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP) сообщает ТАСС.

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломатический источник заявил изданию, что соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам.

Боснией и Герцеговиной после войны, которая длилась с 1992 по 1995 годы, управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков.

Входящий в состав президиума лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил ранее, что не допустит присоединения страны к НАТО. При этом он подчеркнул, что Республика Сербская «поддерживает европейский путь Боснии и Герцеговины».

В мире,Милорад Додик,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители