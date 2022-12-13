Зеленский призвал ЕС отправить миссии на украинские энергообъекты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) направить на украинские объекты критической энергоинфраструктуры специальные миссии для международного контроля. Об этом он высказался на конференции по помощи Украине в Париже, передает РИА Новости.
По мнению украинского лидера, подобные миссии Евросоюза могут стать надежным фактором в стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пообещал в ближайшее время отправить постоянные миссии на украинские атомные электростанции (АЭС) и Запорожскую АЭС.
«Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — предположил он.