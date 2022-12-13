В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
43 минуты назад

Зеленский призвал ЕС отправить миссии на украинские энергообъекты

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) направить на украинские объекты критической энергоинфраструктуры специальные миссии для международного контроля. Об этом он высказался на конференции по помощи Украине в Париже, передает РИА Новости.

Зеленский призвал ЕС отправить миссии на украинские энергообъекты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению украинского лидера, подобные миссии Евросоюза могут стать надежным фактором в стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пообещал в ближайшее время отправить постоянные миссии на украинские атомные электростанции (АЭС) и Запорожскую АЭС.

«Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — предположил он.

В мире,Рафаэль Гросси,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители