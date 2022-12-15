Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС

Босния и Герцеговина получит статут кандидата в Европейский союз 15 декабря. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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«По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.

Ранее Евросоюз принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение. Министры стран ЕС по европейским делам согласовали предоставление стране статуса кандидата на членство в сообществе. Отмечается, что стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.