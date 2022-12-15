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56 минут назад

Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС

Lenta.ruиещё 10

Босния и Герцеговина получит статут кандидата в Европейский союз 15 декабря. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС
Фото: СоцсетиСоцсети

«По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.

Ранее Евросоюз принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение. Министры стран ЕС по европейским делам согласовали предоставление стране статуса кандидата на членство в сообществе. Отмечается, что стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Балканское государство отправило заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года, при этом Еврокомиссия порекомендовала Евросоюзу рассмотреть заявку Боснии и Герцеговины только в октябре 2022 года.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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