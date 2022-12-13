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1 час назад

Арестович ответил на вопрос о плохо выглядящем Зеленском

Lenta.ru

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о физическом состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после начала российской спецоперации. Ответ на соответствующий вопрос он дал в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов), опубликованного на YouTube.

Во время беседы Гордон заявил, что в настоящее время Зеленский «очень плохо выглядит».

«Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала" («Квартал 95» — творческая студия, которую Зеленский возглавлял до избрания на пост — прим. "Ленты.ру") — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные», — отметил он.

Арестович согласился с журналистом и объяснил, что глава государства «очень сильно устал».

«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — объяснил он.

В то же время, по словам советника офиса украинского президента, Зеленский по-прежнему способен на юмор: он много шутит и всегда здоровается в шутливой форме, с поддевкой.

4 сентября жена Зеленского Елена ответила на вопросы о муже и ее отношении к нему после начала конфликта. Супруга украинского лидера подчеркнула, что ее оскорбляет, когда люди удивляются, что из актера-юмориста ее муж «превратился в мужественного военного лидера».

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