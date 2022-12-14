Жена дала Байдену таблетку во время мероприятия

Первая леди США Джо Байден дала президенту Джо Байдену таблетку прямо во время мероприятия, соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как Джилл берет некую таблетку с трибуны и передает ее супругу, который сразу же ее глотает, передает «Комсомольская правда».