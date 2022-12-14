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10 минут назад

Жена дала Байдену таблетку во время мероприятия

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Первая леди США Джо Байден дала президенту Джо Байдену таблетку прямо во время мероприятия, соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как Джилл берет некую таблетку с трибуны и передает ее супругу, который сразу же ее глотает, передает «Комсомольская правда».

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон со ссылкой на источник в кругах президента США заявил, что перед выступлениями Байдену дают таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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