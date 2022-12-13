Обзор иноСМИ: провал Европы без российского газа и прорыв США в ядерном синтезе

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«Байден не сможет убедить Африку выступить против России»

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На этой неделе в Вашингтон приехали более 40 африканских лидеров и у президента США Джо Байдена появилась редкая возможность «поухаживать» за руководителями стран, неоднозначно относящихся к его глобальным усилиям по поддержке Украины и созданию единого фронта против России. Как пишет The Washington Post, американские и африканские политики расходятся в том, какую тактику использовать для достижения мира.

В последний раз саммит лидеров США и Африки проводился восемь лет назад при президенте Бараке Обаме. На этот раз Штаты пытаются «с переменным успехом» заручиться поддержкой африканских стран, которые особенно сильно пострадали от зернового кризиса, роста цен на удобрения и топливо. WP отмечает, что африканские лидеры не поддержали идею США «наказать Россию», они настаивают на дипломатическом решении кризиса. Они недовольны санкциями против России, которые, по их мнению, создают проблемы для дипломатии.

«Европе не обойтись без российского газа»

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас рассказал, что на отраслевом собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований на прошлой неделе, «толпу руководителей, политиков и консультантов» спросили, сделает ли ЕС Россию своим основным поставщиком газа снова. Опрос показал раскол во мнениях 40 на 40 процентов, остальные 20 процентов не определились.

Блас заявил, что сам он верит в восстановление энергетического моста, даже при нынешнем руководстве России вопреки «клятвам» европейских лидеров. По мнению Бласа, неизбежные рыночные и географические реалии возьмут верх над политикой. До начала украинского кризиса Москва поставляла около 40 процентов газа, необходимого Европе, считается, что в 2023 году доля российского газа в регионе сократится до десяти процентов. Однако Михаэль Кречмер, лидер немецкой земли Саксония и видный политик, ранее заявил, что вечно жить без российского газа было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным». Сейчас импорт газа обходится Берлину в 140 евро за мегаватт-час - это почти в семь раз дороже, чем в среднем с 2010-го по 2020 год. Если Европа хочет сохранить конкурентоспособность своей промышленности, ей потребуется много дешевого газа, а более дешевого топлива, чем российское, для нее не существует, заключил Блас.

CNN: США совершили прорыв в ядерном синтезе

Американские ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии впервые в истории успешно провели реакцию ядерного синтеза, которая привела к чистому приросту энергии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с проектом.

CNN называет результат эксперимента огромным шагом в многолетнем стремлении человечества высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи на протяжении десятилетий пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя процесс, питающий Солнце. И в отличие от ядерного деления, которое обеспечивает электроэнергию во всем мире, ядерный синтез не производит долгоживущих радиоактивных отходов. Получение чистого прироста энергии от ядерного синтеза - большое достижение, но этого пока недостаточно для питания электрических сетей и обогрева зданий, подчеркивает CNN.

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Лепса и Корчевникова

Новый, девятый пакет санкций Евросоюза избрал своей основной целью российские СМИ и связанных с ними известных россиян. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект санкций.

По данным издания, в черный список хотят включить 144 человек, в том числе телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким, а также писателя, переводчика Дмитрия Пучкова, писателя «Никиту Михалова» (возможно, имеется в виду режиссер Никита Михалков), певца «Григория Лепсервидзе».В документах ЕС подчеркивается, что Корчевников публикует посты, которые «ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом». EUobserver отмечает, что также в девятый пакет санкций хотят включить запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям.

«Свидетельства диктаторского характера режима Зеленского»

Западные СМИ превозносят Владимира Зеленского, но более пристальный взгляд на Украину при нем показывает, что она далеко не образец демократии и западных ценностей, как все, кажется, думают, пишет Newsweek. Украина - «глубоко коррумпированная страна», которой управляют олигархи.