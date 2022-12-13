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16 минут назад

Глава нацполиции Украины назвал главную проблему Киева на Донбассе

Елена Прошина

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева. По его мнению, они уже восемь лет не слышали украинский язык. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «РБК – Украина».

На Украине назвали главную проблему Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дети (в ДНР и ЛНР – прим.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема - это люди», - сказал Клименко.

Кроме того, по его мнению, в Донбассе якобы «воспитывалась и пропагандировалась ненависть» к Украине. Он отметил, что если Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР, многие проживающие там люди выедут в другие регионы России.

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Напомним, в сентябре в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По их итогам большинство жителей высказались о вхождении территорий в состав России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

В мире,Игорь Клименко,Владимир Путин,
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