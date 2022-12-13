Макрон назвал главную задачу конференции по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главной задачей открывающейся в Париже конференции, посвященной оказанию помощи Украине, поддержку населения страны в условиях зимнего периода.
"В конференции на этот раз участвуют и те страны, которые обычно играют менее заметную роль в деле оказания помощи Украине, - сказал он во вторник перед началом встречи. - Главная задача - помочь населению пережить зиму".
Глава государства отметил, что, в частности, речь идет о поставках в страну электрогенераторов и другого необходимого оборудования.
Конференция по обеспечению финансовой поддержки Украины открылась во вторник в Париже под председательством Макрона. Как сообщили прессе организаторы мероприятия, в его работе участвуют 70 делегатов "высокого уровня". Прибывший в Париж премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на масштабную макроэкономическую помощь Запада, чтобы профинансировать бюджет Украины.