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7 минут назад

Макрон назвал главную задачу конференции по Украине

ТАССиещё 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главной задачей открывающейся в Париже конференции, посвященной оказанию помощи Украине, поддержку населения страны в условиях зимнего периода.

Макрон назвал главную задачу конференции по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В конференции на этот раз участвуют и те страны, которые обычно играют менее заметную роль в деле оказания помощи Украине, - сказал он во вторник перед началом встречи. - Главная задача - помочь населению пережить зиму".

Глава государства отметил, что, в частности, речь идет о поставках в страну электрогенераторов и другого необходимого оборудования.

Конференция по обеспечению финансовой поддержки Украины открылась во вторник в Париже под председательством Макрона. Как сообщили прессе организаторы мероприятия, в его работе участвуют 70 делегатов "высокого уровня". Прибывший в Париж премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на масштабную макроэкономическую помощь Запада, чтобы профинансировать бюджет Украины.

В мире,Денис Шмыгаль,Эмманюэль Макрон,
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