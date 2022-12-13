Армения провела внеочередное заседание Совбеза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС .

«Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна . Обсуждены события, происходящие в регионе, в частности ситуация в Лачинском коридоре», — говорится в заявлении.

12 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал попытки азербайджанской стороны перекрыть Лачинский коридор, связывающий республику и Нагорный Карабах, проявлением «политики этнической чистки». Он подчеркнул, что армянский народ все еще сталкивается с «экзистенциальными угрозами» в регионе. Ранее протестующие азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор. Они пришли с требованием прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха.