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17 минут назад

На Украине назвали главную проблему Киева

Lenta.ruиещё 1

Жители Донбасса представляют сложность для Киева, так как они, в том числе, уже восемь лет не слышали украинский язык. Основную проблему Украины назвал глава нацполиции республики Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

На Украине назвали главную проблему Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с изданием Клименко отметил, что рожденные в 2014-2015 годах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) дети пошли уже во второй класс.

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На протяжении 8,5 года они не слышали украинскую речь, в них «воспитывали ненависть ко всему украинскому».

«Поэтому главная проблема — это люди», — заявил он, отметив, что если Киев вернет контроль над территориями ЛНР и ДНР, то многие проживающие там люди переедут в Россию.

До 2020 года в республиках было два государственных языка — русский и украинский, однако впоследствии парламенты внесли изменения в конституции ЛНР и ДНР, которые закрепили за русским статус единственного госязыка. Тем не менее в школах сохранили возможность для желающих изучать украинский.

Ранее боец Вооруженных сил Украины предложил критикам русскоговорящих украинцев «меньше болтать». Также он заявил, что они будут говорить на украинском в подвалах, если русскоязычное население покинет республику.

В мире,Игорь Клименко,
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