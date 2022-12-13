На Украине назвали главную проблему Киева

Жители Донбасса представляют сложность для Киева, так как они, в том числе, уже восемь лет не слышали украинский язык. Основную проблему Украины назвал глава нацполиции республики Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

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В беседе с изданием Клименко отметил, что рожденные в 2014-2015 годах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) дети пошли уже во второй класс.

На протяжении 8,5 года они не слышали украинскую речь, в них «воспитывали ненависть ко всему украинскому».

«Поэтому главная проблема — это люди», — заявил он, отметив, что если Киев вернет контроль над территориями ЛНР и ДНР, то многие проживающие там люди переедут в Россию.

До 2020 года в республиках было два государственных языка — русский и украинский, однако впоследствии парламенты внесли изменения в конституции ЛНР и ДНР, которые закрепили за русским статус единственного госязыка. Тем не менее в школах сохранили возможность для желающих изучать украинский.