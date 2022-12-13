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45 минут назад

В США уволили чиновника-трансгендера после кражи в аэропорту

Елена Прошина

Трансгендер Сэм Бринтон, занимавший пост советника по ядерной безопасности США, был уволен после скандальной истории с кражей чужого багажа в аэропорту. Об этом пишет Рен ТВ со ссылкой на New York Post.

В США уволили чиновника-трансгендера после кражи в аэропорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель отдела по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, где работал Бринтон, подтвердил, что он больше не занимает указанную должность.

«По закону Управление энергетики не может комментировать дальнейшие кадровые вопросы», - добавил чиновник.

В New York Post отметили, что уволить Бринтона призвала группа республиканцев в Палате представителей во главе с членом палаты представителей от Джорджии Эндрю Клайдом. Чиновники потребовали «назначать только самых квалифицированных и преданных своему делу людей».

Ранее стало известно, что Бринтон похитил чужой чемодан в аэропорту. На камерах видеонаблюдения было зафиксировано, как он берет чужой багаж в международном аэропорту Миннеаполиса. Стоимость украденного имущества составила более $2 тысяч. Позже выяснилось, что ранее трансгендер также украл чужой багаж в Лас-Вегасе.

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