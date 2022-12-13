В США уволили чиновника-трансгендера после кражи в аэропорту

Трансгендер Сэм Бринтон, занимавший пост советника по ядерной безопасности США, был уволен после скандальной истории с кражей чужого багажа в аэропорту. Об этом пишет Рен ТВ со ссылкой на New York Post.

Представитель отдела по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, где работал Бринтон, подтвердил, что он больше не занимает указанную должность.

«По закону Управление энергетики не может комментировать дальнейшие кадровые вопросы», - добавил чиновник.

В New York Post отметили, что уволить Бринтона призвала группа республиканцев в Палате представителей во главе с членом палаты представителей от Джорджии Эндрю Клайдом. Чиновники потребовали «назначать только самых квалифицированных и преданных своему делу людей».