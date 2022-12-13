В Австрии пожелали Путину сохранять выдержку

На прошедшем в Вене круглом столе с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе предложили организовать мирную конференцию по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и пожелали российскому президенту Владимиру Путину сохранять выдержку. Об этом пишет РИА Новости.
Участники обсуждения напомнили про исторические предпосылки для начала проведения специальной военной операции на Украине, а также затронули тему необходимости скорейшего прекращения огня.
«Тема Украины занимает нас всех. Для многих это стало крайне драматическим развитием... Мы хотим покончить с этой драмой. То, что волнует меня и тех людей, которые поддержали это (мероприятие) и сделали это возможным, - это отсутствие явных европейских, громких инициатив о мире. И это пугает», - заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, при непосредственном участии которого было организовано мероприятие.
По словам бывшего депутата Европарламента Андреаса Мельцера, уже сейчас можно сказать, что в этом конфликте точно проиграют европейцы. Он добавил, что причины сложившейся на Украине ситуации «гораздо сложнее», чем об этом принято публично говорить на Западе.
В свою очередь экс-депутат парламента Австрии Эфгани Донмец заметил, что единственными победителями в текущем конфликте стали оборонные предприятия, а «Украина ведет прокси-войну от имени больших держав» Запада и используется как «тренировочный плацдарм для испытания военных технологий». При этом глобальной задачей в этом конфликте является ослабление России и «стоящего за ней Китая».
Он также добавил, что расклад сил сейчас говорит о том, что Россию не победить, а значит ЕС должен проводить «собственную эмансипированную политику», направленную на поиск мира с Россией.
«Я часто думала о том, что я надеюсь, что Путину хватит выдержки. Поскольку его постоянно провоцировали. Начиная с расширения НАТО на восток, несмотря на то что ему было это (нерасширение НАТО - прим.) обещано, как следует из опубликованных теперь документов США... Потом... со стороны США было согласовано, что Украину тоже хотят принять (в НАТО). Путин однозначно сказал, что это абсолютная красная линия. Но никто не принимал его всерьез... Я давно думала о том, как долго он позволит так обращаться с собой», - заявила депутат бундестага ФРГ Кристина Баум.
Напомним, в прошедшие выходные в Вене прошел митинг в поддержку России. Жители Австрии требовали от властей пересмотреть решения о введении антироссийских санкций и начать мирные переговоры по Украине. Демонстранты держали плакаты с надписью: «Вместо санкций – дешевое электричество, топливо, продукты питания».