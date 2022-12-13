В Австрии пожелали Путину сохранять выдержку

«Я часто думала о том, что я надеюсь, что Путину хватит выдержки. Поскольку его постоянно провоцировали. Начиная с расширения НАТО на восток, несмотря на то что ему было это (нерасширение НАТО - прим.) обещано, как следует из опубликованных теперь документов США... Потом... со стороны США было согласовано, что Украину тоже хотят принять (в НАТО). Путин однозначно сказал, что это абсолютная красная линия. Но никто не принимал его всерьез... Я давно думала о том, как долго он позволит так обращаться с собой», - заявила депутат бундестага ФРГ Кристина Баум.