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Шольц высказался за сотрудничество с Россией после завершения СВО

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Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за возобновление экономического сотрудничества с Россией после завершения российской специальной операции на Украине. Его слова приводит Zeit.

Немецкий политик напомнил, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, и после завершения СВО ей «нужен шанс возобновить экономическое сотрудничество». При этом он заверил, что сейчас Берлин ужесточает антироссийские санкции, а отношения между двумя странами «сокращаются».

Пентагон пересмотрит уровень военного присутствия на Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил о том, что США пересматривают уровень своего военного присутствия на Украине, не уточнив при этом, планируется ли наращивание или сокращение численности контингента. Об этом пишет РИА Новости.

«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», - заметил он.

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых подведут итоги уходящего 2022 года. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Ведомости».

Близкий к администрации президента источник издания уточнил, что, скорее всего, встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи, но ее «детали прорабатываются». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата переговоров уже назначена. «Сообщим своевременно», - заверил он.

В Австрии назвали пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает, а также уничтожает любое основание для доверия. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, пишет РИА Новости.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», - заметил он.

В США предрекли захват Крыма Украиной

Украинская армия может захватить Крым в августе 2023 года, а до этого времени продолжит нанесение ударов по российским штабам и логистике. Такой прогноз дал в своем Twitter бывший командующий контингентом США в Европе Бен Ходжес, пишет РЕН ТВ.