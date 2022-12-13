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16 минут назад

Зеленский назвал три шага для достижения мира на Украине

Елена Прошина

Для достижения мира на Украине необходимо предпринять три шага — это «новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к лидерам стран G7, пишет РБК.

Так, под «новой силой» Зеленский подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов. «Новая прочность» в его понимании — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter

Под «новой дипломатией» Зеленский понимает созыв специального саммита — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира»), чтобы обсудить реализацию озвученной ранее «формулы мира» для Украины.

Так, для установления мира украинский лидер предлагает: вывод российских войск и прекращение боевых действий; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины; недопущения эскалации; фиксация окончания конфликта и прочее. Тогда же Зеленский заявил, что Киев не согласится на новые Минские соглашения.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил тогда, что озвученные Украиной условия для начала мирных переговоров, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

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