Зеленский назвал три шага для достижения мира на Украине

Для достижения мира на Украине необходимо предпринять три шага — это «новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к лидерам стран G7, пишет РБК.

Так, под «новой силой» Зеленский подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов. «Новая прочность» в его понимании — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

Под «новой дипломатией» Зеленский понимает созыв специального саммита — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира»), чтобы обсудить реализацию озвученной ранее «формулы мира» для Украины.

Так, для установления мира украинский лидер предлагает: вывод российских войск и прекращение боевых действий; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины; недопущения эскалации; фиксация окончания конфликта и прочее. Тогда же Зеленский заявил, что Киев не согласится на новые Минские соглашения.