Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что страны Запада изначально не планировали содействовать выполнению Минских соглашений, говорит о том, что они никогда не воспринимали Россию как партнера по диалогу. Об этом пишет Global Times.
В материале сказано, что Запад, начиная от позиции по Минским договоренностям «пытается посредством затягивания измотать и сдержать страну, которую он счел противником».
«Он никогда по-настоящему не считал Россию партнером по диалогу», — подчеркивает издание.
В статье также отмечается, что заявление Меркель раскрывает истинное отношение некоторых стран к России, для которых она «чужак».
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на круглом столе в Вене заявил, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и подрывают доверие к политикам Европы.