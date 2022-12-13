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51 минуту назад

Global Times: признание Меркель раскрыло, что Запад никогда не считал Россию партнером

Газета.Ru

Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что страны Запада изначально не планировали содействовать выполнению Минских соглашений, говорит о том, что они никогда не воспринимали Россию как партнера по диалогу. Об этом пишет Global Times.

В материале сказано, что Запад, начиная от позиции по Минским договоренностям «пытается посредством затягивания измотать и сдержать страну, которую он счел противником».

Слова Меркель о Минских соглашениях напугали Европу

«Он никогда по-настоящему не считал Россию партнером по диалогу», — подчеркивает издание.

В статье также отмечается, что заявление Меркель раскрывает истинное отношение некоторых стран к России, для которых она «чужак».

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на круглом столе в Вене заявил, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и подрывают доверие к политикам Европы.

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