Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что страны Запада изначально не планировали содействовать выполнению Минских соглашений, говорит о том, что они никогда не воспринимали Россию как партнера по диалогу. Об этом пишет Global Times.

В материале сказано, что Запад, начиная от позиции по Минским договоренностям «пытается посредством затягивания измотать и сдержать страну, которую он счел противником».

«Он никогда по-настоящему не считал Россию партнером по диалогу», — подчеркивает издание.

В статье также отмечается, что заявление Меркель раскрывает истинное отношение некоторых стран к России, для которых она «чужак».