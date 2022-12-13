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6 минут назад

Семья Уилана пришла на встречу в Белом доме для разговора о его освобождении

Lenta.ru

Семья бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, в понедельник встретилась с представителями администрации президента страны Джо Байдена и Госдепартамента на фоне возобновившихся призывов освободить его из-под стражи. Об этом 13 декабря пишет The Hill.

The Hill: Семья Уилана пришла на встречу в Белом доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Высокопоставленный чиновник в Белом доме подтвердил The Hill, что на встрече обсуждалось его освобождение. Представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга в понедельник тоже подчеркивал, что Вашингтон будет «творчески» и «неустанно» пытаться обеспечить возвращение Уилана домой.

В конце прошлой недели Москва и Вашингтон обменялись россиянином Виктором Бутом, осужденным в США за продажу оружия, и американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. После освобождения девушки Уилан сказал, что он «очень разочарован», что его освобождением не занимаются, но при этом рад за Грайнер.

Уилан провел уже четыре года в заключении в России.

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