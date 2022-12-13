Сильный снегопад обрушился на юго-запад США

На США обрушился снегопад. В штатах Калифорния и Невада замело дороги, часть автомагистралей пришлось закрыть из-за нулевой видимости, передает «МИР 24».

За два дня в этих штатах выпало местами больше 110 сантиметров снега. Ветер повалил деревья, оборвал линии электропередачи, оставив без света несколько десятков тысяч людей. В снежных заносах застряли сотни автомобилей.