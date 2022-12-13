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35 минут назад

В Госдепе ответили на сообщения о гибели американской наемницы на Украине

Елена Прошина

Соединенные Штаты не смогли подтвердить смерть американской наемницы на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель государственного департамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

В Госдепе ответили на сообщения о гибели американской наемницы на Украине
Фото: WikipediaWikipedia

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко сообщила, что наемница из США, которая работала парамедиком в рядах Военных сил Украины, погибла в Донбассе в районе города Артемовск.

«Я видел эти сообщения. Скажу, что эти сообщения не подтверждены», — заявил Нед Прайс.

Он добавил, что государственный департамент ранее предупреждал о возможной дезинформации касательно некоторых событий на Украине.

Согласно данным Министерства обороны РФ, Украина в ноябре лишилась более 8,3 тысячи солдат, бои в районах рядом с Артемовском обернулись тяжелыми потерями.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для участия в боевых действиях на Украину прибыли более 8 тысяч наемников из других стран, наиболее многочисленные группы — из США, Польши, Румынии, Канады и Британии. На тот момент более 3 тысяч зарубежных наемников были ликвидированы, столько же вернулись на родину, пишет РИА Новости.

Отмечается, что во многих государствах наемничество запрещено на законодательном уровне и может быть пресечено уголовным делом.

В мире,Нед Прайс,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Верховная Рада,Госдеп США,
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