В Госдепе ответили на сообщения о гибели американской наемницы на Украине

Соединенные Штаты не смогли подтвердить смерть американской наемницы на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель государственного департамента Нед Прайс, передает РИА Новости.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко сообщила, что наемница из США, которая работала парамедиком в рядах Военных сил Украины, погибла в Донбассе в районе города Артемовск.
«Я видел эти сообщения. Скажу, что эти сообщения не подтверждены», — заявил Нед Прайс.
Он добавил, что государственный департамент ранее предупреждал о возможной дезинформации касательно некоторых событий на Украине.
Согласно данным Министерства обороны РФ, Украина в ноябре лишилась более 8,3 тысячи солдат, бои в районах рядом с Артемовском обернулись тяжелыми потерями.
В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для участия в боевых действиях на Украину прибыли более 8 тысяч наемников из других стран, наиболее многочисленные группы — из США, Польши, Румынии, Канады и Британии. На тот момент более 3 тысяч зарубежных наемников были ликвидированы, столько же вернулись на родину, пишет РИА Новости.
Отмечается, что во многих государствах наемничество запрещено на законодательном уровне и может быть пресечено уголовным делом.