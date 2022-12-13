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38 минут назад

В США перечислили пять требований к миру на Украине

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена обязана сделать так, чтобы конфликт на Украине завершился не просто перемирием сторон, а чем-то более надежным. Для этого потребуется выдвинуть ряд требований для возможных переговоров. Такую точку зрения высказал профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal, передает URA.RU.

Он пишет, что Запад на фоне укрепления позиций России, Китая и Ирана обязан вспомнить важную истину: «в мирное время необходимо готовиться к войне». Он также обратил внимание на необходимость обратного: готовиться к миру во время военного конфликта. Мид считает, что западные страны обязаны выдвинуть несколько требований на мирных переговорах по прекращению боевых действий на Украине.

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Во-первых, противостояние России и Украины должно закончиться быстро, в противном случае разрушения будут колоссальными.

Во-вторых, конфликт обязан завершиться подлинным миром, что также касается санкций: США не захотят и дальше калечить ими мировую экономику, полагает профессор.

В-третьих, Россия после завершения боевых действий на Украине не должна уйти безнаказанной.

В-четвертых, урегулирование этой ситуации не должно дать повод для следующей эскалации, Запад должен задуматься о создании четкой системы безопасности.

В-пятых, военный конфликт не должен закончиться разрушением России, так как за этим последует усиление Китая и создание огромной зоны анархии.

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