В США перечислили пять требований к миру на Украине

Администрация президента США Джо Байдена обязана сделать так, чтобы конфликт на Украине завершился не просто перемирием сторон, а чем-то более надежным. Для этого потребуется выдвинуть ряд требований для возможных переговоров. Такую точку зрения высказал профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal, передает URA.RU.

Он пишет, что Запад на фоне укрепления позиций России, Китая и Ирана обязан вспомнить важную истину: «в мирное время необходимо готовиться к войне». Он также обратил внимание на необходимость обратного: готовиться к миру во время военного конфликта. Мид считает, что западные страны обязаны выдвинуть несколько требований на мирных переговорах по прекращению боевых действий на Украине.

Во-первых, противостояние России и Украины должно закончиться быстро, в противном случае разрушения будут колоссальными.

Во-вторых, конфликт обязан завершиться подлинным миром, что также касается санкций: США не захотят и дальше калечить ими мировую экономику, полагает профессор.

В-третьих, Россия после завершения боевых действий на Украине не должна уйти безнаказанной.

В-четвертых, урегулирование этой ситуации не должно дать повод для следующей эскалации, Запад должен задуматься о создании четкой системы безопасности.