Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter

В своем аккаунте Зеленский сообщил о «плодотворном» разговоре с президентом США Джо Байденом, в ходе которого выразил ему благодарность за еще один пакет безопасности. Также политики обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание украинского энергетического сектора.