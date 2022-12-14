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2 часа назад

МИД КНР: США занимаются экономическим принуждением и технологической травлей других стран

ТАССиещё 2

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Вашингтон проводит политику экономического принуждения других стран и их травли в научно-технической сфере. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, применяли дискриминационные и несправедливые методы в отношении иностранных компаний, политизировали и милитаризировали технологические вопросы, - сказал Ван Вэньбинь. - Это просто неприкрытое экономическое принуждение и технологическая травля".

По словам официального представителя МИД, такой подход США наносит серьезный ущерб торгово-экономическим обменам и сотрудничеству между китайскими и американскими компаниями, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США в течение этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем YMTC.

В начале октября США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую фирму в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Экспортерам необходимо получать лицензию у Минторга США для поставок подобной продукции китайским компаниям.

В мире,Ван Вэньбинь,
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