В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
52 минуты назад

СМИ: в Индии задержали оппозиционного политика за призывы убить премьера

ТАССиещё 1

Один из лидеров регионального отделения ведущей в Индии оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) в штате Мадхья-Прадеш, бывший госминистр Раджа Патерия задержан во вторник из-за призывов убить премьер-министра Нарендру Моди. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В Индии призвали убить премьера страны
Фото: flickr.comflickr.com

В понедельник индийские телеканалы распространили видео, на котором Патерия, обращаясь к сторонникам ИНК на партийном собрании, призывает "быть готовыми убить премьер-министра Моди, чтобы спасти конституцию". Политик при этом заявляет, что премьер "раскалывает общество".

Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным

Патерия затем объяснил, что имел в виду не физическое убийство, а "победу на выборах над Моди". Однако правительство штата Мадхья-Прадеш обратилось в полицию с требованием немедленно возбудить дело против оппозиционного политика "за призывы к убийству действующего премьер-министра".

В мире,Нарендра Моди,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители