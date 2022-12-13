В Индии призвали убить премьера страны

Один из лидеров регионального отделения ведущей в Индии оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) в штате Мадхья-Прадеш, бывший госминистр Раджа Патерия задержан во вторник из-за призывов убить премьер-министра Нарендру Моди. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В понедельник индийские телеканалы распространили видео, на котором Патерия, обращаясь к сторонникам ИНК на партийном собрании, призывает "быть готовыми убить премьер-министра Моди, чтобы спасти конституцию". Политик при этом заявляет, что премьер "раскалывает общество".