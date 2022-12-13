В ЕС придумали наказание для Венгрии из-за ее позиции по Украине

Страны Европейского союза договорились о заморозке средств для Венгрии в связи с ее позицией по ряду вопросов, касающихся поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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Ранее сообщалось, что в Европейском союзе выдвинули предложение о заморозке финансирования для Венгрии в размере 7,5 миллиарда евро. Накануне страны ЕС договорились об уменьшении размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро, однако в обмен на это Венгрия должна снять вето с нескольких вопросов по поводу поставок помощи Украине.

Кроме того, Европейский союз одобрил план по предоставлению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, которые выделяются странам ЕС в помощь на восстановление после пандемии COVID-19. Однако Венгрия получит их при условии завершения 27 реформ по противодействию коррупции и обеспечению независимости судебной системы.

По предварительной информации, решение будет письменно закреплено в ходе процедуры, запланированной на среду.