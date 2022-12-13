Гросси сообщил о прогрессе на встрече с премьером Украины по ЗАЭС

«В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад», — сказано в сообщении МАГАТЭ.