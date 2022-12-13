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43 минуты назад

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прогрессе на встрече с премьером Украины по ЗАЭС

Газета.Ruиещё 3

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ему удалось достичь прогресса в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Гросси сообщил о прогрессе на встрече с премьером Украины по ЗАЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад», — сказано в сообщении МАГАТЭ.

Ранее Гросси сообщил, что в ходе встречи с Денисом Шмыгалем они согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности «на всех украинских АЭС». Он подчеркнул, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что Международному агентству по атомной энергии удалось добиться вывода с Запорожской атомной станции тяжелых вооружений.

В мире,Рафаэль Гросси,Эммануэль Макрон,МАГАТЭ,
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