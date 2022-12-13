Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро

Постоянные представители стран Европейского союза ( ЕС ) единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Чехии в ЕС.

10 декабря сообщалось, что совет ЕС согласовал необходимый пакет документов для выделения Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.