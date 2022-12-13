В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

Киеву третий день не хватает объемов электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергея Коваленко .

По его словам, около 40% от вырабатываемых объемов идет на поддержание критической инфраструктуры. При этом город третий день живет по новым графикам отключения.