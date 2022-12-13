Министр Контрерас: ущерб от протестов в Перу измеряется миллионами долларов

Министр экономики и финансов Перу Алекс Контрерас заявил, что протесты в стране после смещения Педро Кастильо с должности президента наносят многомиллионный ущерб национальной экономике. Его слова передает местная радиостанция RPP.
По оценкам Контрераса, потери могут достигать 100 млн солей (свыше $26 млн) в день.
«С начала протестов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, в столкновениях пострадали более 110 полицейских», — уточнил министр.
7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Он был задержан полицией страны по подозрению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
После этого в стране начали набирать обороты антиправительственные выступления. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, нападают на здания органов власти, а также офисы некоторых телеканалов.