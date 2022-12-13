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16 минут назад

Министр Контрерас: ущерб от протестов в Перу измеряется миллионами долларов в день

Газета.Ruиещё 2

Министр экономики и финансов Перу Алекс Контрерас заявил, что протесты в стране после смещения Педро Кастильо с должности президента наносят многомиллионный ущерб национальной экономике. Его слова передает местная радиостанция RPP.

Министр Контрерас: ущерб от протестов в Перу измеряется миллионами долларов
Фото: ТАССТАСС

По оценкам Контрераса, потери могут достигать 100 млн солей (свыше $26 млн) в день.

«С начала протестов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, в столкновениях пострадали более 110 полицейских», — уточнил министр.

7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Он был задержан полицией страны по подозрению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

После этого в стране начали набирать обороты антиправительственные выступления. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, нападают на здания органов власти, а также офисы некоторых телеканалов.

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