Министр Контрерас: ущерб от протестов в Перу измеряется миллионами долларов

Министр экономики и финансов Перу Алекс Контрерас заявил, что протесты в стране после смещения Педро Кастильо с должности президента наносят многомиллионный ущерб национальной экономике. Его слова передает местная радиостанция RPP.

Фото: ТАСС ТАСС

По оценкам Контрераса, потери могут достигать 100 млн солей (свыше $26 млн) в день.

«С начала протестов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, в столкновениях пострадали более 110 полицейских», — уточнил министр.

7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Он был задержан полицией страны по подозрению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.