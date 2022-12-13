Евросоюз собирается ввести новую должность посланника по санкциям

Европейский союз планирует ввести новую должность посланника по санкциям, который будет убеждать страны, в том числе Турцию, соблюдать режим ограничительных мер в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС.

По информации издания, пост посланника был предложен бывшему послу Евросоюза в Соединенных Штатах Америки Дэвиду О'Салливану. Отмечается, что Еврокомиссия утвердит его кандидатуру во вторник, 13 декабря. В этой должности он возглавит усилия Брюсселя по обеспечению полного соблюдения введенных ЕС рестрикций во всем мире.

Также сообщается, что Турция, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) находятся под пристальным вниманием Брюсселя. Евросоюз и Соединенные Штаты требуют, чтобы Анкара приняла меры в отношении компаний, которые продолжают осуществлять поставки в РФ в обход жесткого экспортного контроля над промышленной и оборонной продукцией со стороны Брюсселя и Вашингтона.