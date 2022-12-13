Шольц рассказал о будущем отношений с РФ после спецоперации

Германия и прочие европейские страны в перспективе должны возобновить экономическое сотрудничество с Россией после прекращения боевых действий на Украине. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Zeit.

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По его словам, перспектива возобновления экономических отношений с Российской Федерацией должна стать возможной после урегулирования ситуации на Украине. Шольц считает, что России нужно дать шанс в случае завершения военного конфликта по ее инициативе. При этом он подчеркнул, что этот шанс нужно предоставить государству «не сейчас», а в будущем.

Канцлер Германии уточнил, что отношения между Германией и Россией в настоящее время постепенно сокращаются, процесс ускоряется с каждым новым пакетом санкций.

Шольц добавил, что после урегулирования военного конфликта с Украиной Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. Германии и прочим европейским странам необходимо подготовиться к тому времени, когда сотрудничество с ней можно будет возобновить в полной мере, передает его слова Zeit.