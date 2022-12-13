Приговорившая Бута судья отказалась считать его террористом

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не считает его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев.

"Нет, нет, не очень", — рассказала Шейндлин.

По ее словам, на последней встрече агент спросил у Бута о том, понимает ли он, что оружие будет использоваться для убийства граждан Соединенных Штатов, на что Бут дал положительный ответ, а также подтвердил то, что американцы являются "его врагами".

Экс-судья утверждает, что он сказал эти фразы для записи. Она подчеркнула, что всегда говорила, что Бут - не идейный террорист, а бизнесмен. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов будет следить за возможной угрозой для Вашингтона со стороны россиянина Виктора Бута.