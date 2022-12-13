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1 час назад

Приговорившая Бута судья Шейндлин заявила, что не считает его террористом: он бизнесмен

Газета.Ruиещё 7

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не считает его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговорившая Бута судья отказалась считать его террористом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев.

"Нет, нет, не очень", — рассказала Шейндлин.

По ее словам, на последней встрече агент спросил у Бута о том, понимает ли он, что оружие будет использоваться для убийства граждан Соединенных Штатов, на что Бут дал положительный ответ, а также подтвердил то, что американцы являются "его врагами".

Экс-судья утверждает, что он сказал эти фразы для записи. Она подчеркнула, что всегда говорила, что Бут - не идейный террорист, а бизнесмен. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов будет следить за возможной угрозой для Вашингтона со стороны россиянина Виктора Бута.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в колонии в Мордовии, была обменяна 8 декабря в аэропорту Абу-Даби на гражданина Российской Федерации Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием. Бут был осужден в США на 25 лет за "торговлю оружием и поддержку террора".

В мире,Безопасность,Джейк Салливан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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