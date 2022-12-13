В Госдепе заявили о важности продолжения контактов с Россией

"Я не обладаю полномочиями говорить о возможных встречах в будущем. Могу лишь сказать, что мы считаем такие контакты ценными, потому что верим в важность поддержания каналов коммуникаций открытыми. Это важно всегда, но особенно важно в периоды напряженности и конфликтов", - сказал он.