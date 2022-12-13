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1 час назад

В Госдепе заявили о важности продолжения контактов с Россией

ТАСС

США сейчас не могут сообщить о каких-либо конкретных планах контактов с представителями РФ, но считают важным продолжать такую работу. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Госдепе заявили о важности продолжения контактов с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Я не обладаю полномочиями говорить о возможных встречах в будущем. Могу лишь сказать, что мы считаем такие контакты ценными, потому что верим в важность поддержания каналов коммуникаций открытыми. Это важно всегда, но особенно важно в периоды напряженности и конфликтов", - сказал он.

"Что касается встречи в Стамбуле, то она была посвящена небольшому кругу двусторонних вопросов, раздражителям в двусторонних отношениях, которые в отдельных случаях препятствуют продуктивным отношениям между нашими странами", - указал представитель Госдепартамента.

Прайс при этом добавил, что США и России предстоит еще "обсудить многое, чтобы полностью устранить эти раздражители".

В пятницу в Стамбуле прошла встреча РФ и США на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств для обсуждения раздражителей в двусторонних отношениях. Как подчеркнули в МИД РФ, эти переговоры не являются политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по крупным вопросам.

В мире,Политика,МИД России,Госдеп США,
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