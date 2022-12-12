Русские школы в Молдавии предложили перевести на румынский язык обучения

Во время заседания парламента депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз от Гагаузской автономии спросил, есть ли у правительства решения в связи с недостаточным финансированием русскоязычных школ в регионе. На это Будянский ответил, что всем школам необходимо перейти на румынский язык – эта инициатива, по его словам, решит сразу несколько проблем.