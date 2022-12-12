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41 минуту назад

Русские школы в Молдавии предложили перевести на румынский язык обучения

Елена Прошина

Глава министерства финансов Молдавии Дмитрий Будянский заявил, что русские школы в республике необходимо перевести на румынский язык обучения. Об этом сообщает «Взгляд».

Русские школы в Молдавии предложили перевести на румынский язык обучения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время заседания парламента депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз от Гагаузской автономии спросил, есть ли у правительства решения в связи с недостаточным финансированием русскоязычных школ в регионе. На это Будянский ответил, что всем школам необходимо перейти на румынский язык – эта инициатива, по его словам, решит сразу несколько проблем.

Ранее эксперт Бартош заявил, что Молдавия хочет приблизить свою армию к стандартам стран НАТО.

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