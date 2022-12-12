Зеленский обратился к G7 за помощью по газу

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к лидерам стран «Большой семерки» ( G7) попросил помощи в виде поставок газа в связи с проблемами страны с электроэнергией. Фрагмент своего обращения он опубликовал в Telegram-канале.

Фото: Газета.ru Газета.ru

«Я прошу увеличить помощь Украине в газовом вопросе», — сказал Зеленский.

Как рассказал украинский лидер, проблемы с электростанциями стали причиной того, что Украина была вынуждена использовать больше газа, чем было запланировано.

В связи с этой ситуацией Киев нуждается в дополнительной поддержке со стороны своих союзников, отметил он.

По его словам, речь идет об около двух млрд кубометров газа. Это то, что надо закупить дополнительно, подчеркнул он.

Он также добавил, что Украина в 2023 году должна сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность.