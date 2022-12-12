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13 минут назад

Зеленский попросил G7 увеличить поставки газа Украине из-за проблем с энергией

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к лидерам стран «Большой семерки» ( G7) попросил помощи в виде поставок газа в связи с проблемами страны с электроэнергией. Фрагмент своего обращения он опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский обратился к G7 за помощью по газу
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Я прошу увеличить помощь Украине в газовом вопросе», — сказал Зеленский.

Как рассказал украинский лидер, проблемы с электростанциями стали причиной того, что Украина была вынуждена использовать больше газа, чем было запланировано.

В связи с этой ситуацией Киев нуждается в дополнительной поддержке со стороны своих союзников, отметил он.

По его словам, речь идет об около двух млрд кубометров газа. Это то, что надо закупить дополнительно, подчеркнул он.

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Он также добавил, что Украина в 2023 году должна сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность.

Ранее страны G7 пообещали Украине восстановить и защитить ее критическую инфраструктуру.

В мире,Владимир Зеленский,
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