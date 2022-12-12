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1 час назад

Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден опроверг отправку американских военных на Украину на фоне сообщений об увеличении влияния Соединенных Штатов в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американский лидер заверил, что Вашингтон ограничивается отправкой материальной помощи и снаряжения.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — подчеркнул он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников сообщил о намерении США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. Отмечается, что в настоящее время на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».

В мире,Джозеф Байден,
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