Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину

Президент США Джо Байден опроверг отправку американских военных на Украину на фоне сообщений об увеличении влияния Соединенных Штатов в регионе. Его слова приводит РИА Новости .

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — подчеркнул он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников сообщил о намерении США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. Отмечается, что в настоящее время на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».