В столице Черногории начались беспорядки

В Подгорице (Черногория) полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Об этом пишет RTCG.
Отмечается, что в понедельник, 11 декабря, Скупщина (парламент) утвердила изменения в закон о президенте, ограничивающий его полномочия. За законопроект проголосовали 41 из 81 парламентария. Согласно Конституции, глава государства Мило Джуканович должен будет его подписать.
По данным портала, протестующие заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок и предупредили, что не допустят этого.
Уточняется, что демонстранты скандировали «предательство, предательство», а также бросали в полицейских камни и другие предметы. После того, как они пробили защитное ограждение, полиция применила слезоточивый газ.
Активист Предраг Вушурович рассказал журналистам, что во вторник, 13 декабря, митингующие заблокируют все города Черногории.
Уточняется, что ядро протестующих представляет движение «Ima nas», связанное с патриотическим движением «Комита» и близкое по идеологии к пропрезидентской Демократической партии социалистов.