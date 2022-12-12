В столице Черногории начались беспорядки

В Подгорице (Черногория) полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Об этом пишет RTCG.

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Отмечается, что в понедельник, 11 декабря, Скупщина (парламент) утвердила изменения в закон о президенте, ограничивающий его полномочия. За законопроект проголосовали 41 из 81 парламентария. Согласно Конституции, глава государства Мило Джуканович должен будет его подписать.

По данным портала, протестующие заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок и предупредили, что не допустят этого.

Уточняется, что демонстранты скандировали «предательство, предательство», а также бросали в полицейских камни и другие предметы. После того, как они пробили защитное ограждение, полиция применила слезоточивый газ.

Активист Предраг Вушурович рассказал журналистам, что во вторник, 13 декабря, митингующие заблокируют все города Черногории.