Китай подал иск в ВТО против США

Министерство коммерции КНР сообщает, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на продукцию в отношении Китая, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР. Об этом пишет РИА «Новости».

12 декабря власти КНР прибегли к механизму урегулирования споров ВТО в связи с тем, что Вашингтон ввели меры экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.

«Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблему китайской стороны при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина», – заявили в ведомстве.

В октябре Минторг США сообщил, что Белый дом вводит ограничения на поставки 28 китайских компаний. Кроме того, президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников из-за конкуренции с Китаем.

«США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок», – ответили на это в минкоммерции Китая.