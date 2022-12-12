В столице Черногории начались беспорядки

Собравшиеся, скандируя: "Предательство!", снесли ограждение перед зданием парламента и разбили двери. Участники митингов заявили, что изменения в законе о президенте направлены на то, чтобы разрушить конституционный порядок. В результате митингов полиция применила против собравшихся слезоточивый газ.

Ранее в этот день депутаты Скупщины (парламента Черногории) утвердили поправки к закону о президенте. За принятие закона проголосовал 41 депутат. Участники протеста сопровождали принятие закона свистками, а после этого к зданию парламента, охраняемое полицией, полетели бутылки и камни. Как сообщает портал Novosti.rs, в центре акции находится движение Ima nas ("Нас хватает"), которое близко к Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. До этого Джуканович отказался подписывать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. Согласно конституции, после одобрения большинством депутатов парламента Джукановичу придется подписать закон.