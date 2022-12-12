Шольц сравнил задачу по восстановлению Украины с планом Маршалла

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) согласовали платформу для координации финансовой поддержки Киева, отметив, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны. С таким утверждением он выступил в понедельник в Берлине по итогам встречи лидеров G7, которая прошла в формате видеоконференции.