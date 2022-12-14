В США предрекли слом Украины и Запада в зимний период конфликта

«Если Россия сможет растянуть конфликт на зиму — в то же время делая ситуацию настолько неприятной, насколько это возможно для побитой Украины, страдающей от нехватки энергии Европы и все более отвлеченного Вашингтона — вероятно, Киев и Запад дадут трещину», — говорится в материале.