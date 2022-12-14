В США предрекли слом Украины и Запада в зимний период конфликта

Если конфликт на Украине будет длиться на протяжении зимы, Киев и Запад могут оказаться сломленными. Об этом в материале на сайте Bloomberg заявил колумнист Хэл Брэндс (Hal Brands).
«Если Россия сможет растянуть конфликт на зиму — в то же время делая ситуацию настолько неприятной, насколько это возможно для побитой Украины, страдающей от нехватки энергии Европы и все более отвлеченного Вашингтона — вероятно, Киев и Запад дадут трещину», — говорится в материале.
Колумнист счел, что такая стратегия может оказаться непростой и для России. Он указал, что Украине зима также сулит непростые решения.
«Ее силы изнурены тяжелыми сражениями, и с исключительно военной точки зрения пауза кажется логичной», — рассудил Брэндс и добавил, что при этом с политической и дипломатической точки зрения подобный план может принести риски.
Помимо того, сигналы по украинскому вопросу, поступающие из Вашингтона, уже неоднозначны, заявил автор.