В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
41 минуту назад

В США предрекли слом Украины и Запада в зимний период конфликта

Lenta.ruиещё 2

Если конфликт на Украине будет длиться на протяжении зимы, Киев и Запад могут оказаться сломленными. Об этом в материале на сайте Bloomberg заявил колумнист Хэл Брэндс (Hal Brands).

«Если Россия сможет растянуть конфликт на зиму — в то же время делая ситуацию настолько неприятной, насколько это возможно для побитой Украины, страдающей от нехватки энергии Европы и все более отвлеченного Вашингтона — вероятно, Киев и Запад дадут трещину», — говорится в материале.

Колумнист счел, что такая стратегия может оказаться непростой и для России. Он указал, что Украине зима также сулит непростые решения.

«Ее силы изнурены тяжелыми сражениями, и с исключительно военной точки зрения пауза кажется логичной», — рассудил Брэндс и добавил, что при этом с политической и дипломатической точки зрения подобный план может принести риски.

СМИ: украинских беженцев начали выселять из госжилья в Израиле

Помимо того, сигналы по украинскому вопросу, поступающие из Вашингтона, уже неоднозначны, заявил автор.

В мире,Армия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители