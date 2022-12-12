WP: Зеленский и его советники открыты к потенциальным уступкам по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский и его советники открыты к потенциальным уступкам по Крыму. Об этом пишет обозреватель Washington Post Франческа Эбель.
По ее словам, Запад опасается, что любое военное вторжение Украины в Крым может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
При этом, отмечает обозреватель, некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России сможет стать основой для прекращения спецоперации.
"Некоторые западные официальные лица … заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты для потенциальных уступок, чем можно предположить по их риторике", - пишет Эбель.
Ранее западные СМИ писали, что наступление на Крым обернется для Киева потерей поддержки от Запада, а Вашингтон не готов помогать Украине "возвращать" полуостров.
При этом в самом Крыму вновь продлен "желтый" уровень террористической угрозы, а в Кремле отмечают, что Украина продолжает линию на организацию терактов в республике.