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5 минут назад

В Страсбурге опечатаны десять офисов Европарламента из-за коррупционного скандала

Газета.Ruиещё 2

В Страсбурге служба безопасности опечатала десять офисов Европарламента из-за коррупционного скандала вокруг экс-вице-президента структуры Евы Кайли и Катара, сообщает газета Politico.

В Страсбурге опечатаны десять офисов Европарламента из-за скандала
Фото: Jean-Francois Badias/APJean-Francois Badias/AP

Помимо Кайли, уже арестованы три человека - кроме того, президент Европарламента Роберта Метсола объявила о начале внутреннего расследования и начале реформ для ужесточения контроля над связями европарламентариев с другими странами и влиятельными иностранными гражданами.

11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Ранее депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции абсолютным большинством проголосовали за увольнение вице-президента ЕП Евы Кайли на фоне крупного коррупционного скандала.

В мире,Садоводство,Европарламент,
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