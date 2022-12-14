В Страсбурге опечатаны десять офисов Европарламента из-за скандала

В Страсбурге служба безопасности опечатала десять офисов Европарламента из-за коррупционного скандала вокруг экс-вице-президента структуры Евы Кайли и Катара, сообщает газета Politico.

Фото: Jean-Francois Badias/AP Jean-Francois Badias/AP

Помимо Кайли, уже арестованы три человека - кроме того, президент Европарламента Роберта Метсола объявила о начале внутреннего расследования и начале реформ для ужесточения контроля над связями европарламентариев с другими странами и влиятельными иностранными гражданами.

11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.